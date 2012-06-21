Василь БЕДЗІР
«Урядовий кур’єр»
Ужгородці за задумом міської ради матимуть туристичні логотип і гасло свого міста, до чого їх закликала міська рада. Метою є знайти коротке, але влучне відображення історичного минулого, культурних багатств, етнічного різноманіття міста з-понад тисячолітньою історією у графіці і в слові.
У цьому прагненні місто над Ужем не є першовідкривачем, адже подібні конкурси до цього провели та з користю використовують їх результати Чернігів – «місто легенд», Львів – «відкритий для світу», а на Закарпатті – Рахів. До слова, туристичний логотип Закарпатської області звучить як «Земля, наближена до неба».
Старовинний герб Ужгорода із зображенням виноградної лози залишиться незмінним, однак у туристичних цілях використовуватиметься і логотип міста.