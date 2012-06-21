Василь БЕДЗІР,
«Урядовий кур’єр»
У школі готують тістечка й інші вироби, набуваючи професійних навичок, молоді люди з аутизмом, а також синдромом Дауна. Допомогли облаштувати дуже потрібний заклад батьки цих дітей із метою, щоб вони могли соціалізуватися і отримати фах, а відтак і заробляти собі на життя.
Ці молоді люди не вважають, що їхні можливості обмежені. Насамперед — у професії. Нині семеро з них виготовляють різноманітні цукерки, серед яких кокосові, імбирні, з мигдалем і чорносливом, а також тістечка, мафіни, торти і пряники; самі ж їх яскраво розмальовують. Відвідувачі можуть замовити тут різні види кави й чаю, за авторськими рецептами — лимонади та смузі.
Керівник інклюзивної кондитерки Павло Бодак розповідає, що починали з найпростішого. Нині ж проводять майстер-класи, дискотеки, арт-терапію, коворкінги та інші заходи, що цікаві молоді.
Ужгородський міський голова Богдан Андріїв, який зустрівся з кондитерами, пообіцяв підтримку. Поспілкувався із авторкою ідеї, активісткою громадської організації Оленою Логвіненко, молодими людьми та їхнім наставником Павлом Бодаком. Насамкінець він подарував музичну колонку, щоб у цьому кафе в центрі міста додалося затишку і драйву.