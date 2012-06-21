Нинішні Чеські дні на Закарпатті присвятили 100-річчю Першої Чехословацької Республіки, до якої у 1920—1930-х роках входив український край за Карпатами. Тож і фестивальні заходи були масштабними.
Протягом трьох днів Народну площу в Ужгороді, споруджену свого часу за проектом чеського архітектора Крупки, перетворили на містечко. У 60 локаціях можна було поринути в чеську культуру, скуштувати національну їжу та славнозвісне чеське пиво. Тут виступали відомі музичні гурти, гімнасти, карикатуристи, музиканти, а малечу розважали аніматори. Два дні поспіль влаштовували вогняне шоу.
«Фестиваль такого формату проходить лише у трьох містах світу: Брюсселі, Празі та Ужгороді, — зазначив головний організатор дійства директор Чеського дому в Ужгороді Павел Мусіл. — Презентовано і продукцію чеських компаній, які мають неабиякий інтерес співпрацювати з бізнесменами нашого краю».
Почесними гостями святкування стали чеські парламентарії й дипломати, зокрема Надзвичайний і Повноважний посол Чеської Республіки в Україні Радек Матула, керівники органів державної влади та місцевого самоврядування Устецького, Плзеньського країв і краю Височіна, керівництво Закарпатської області та міста Ужгорода, дипломати з Польщі, Словаччини та Угорщини.
Найчисленніша делегація з чеського краю Височіна передала Закарпаттю сертифікати на шість вантажних автомобілів для дорожньо-ремонтних робіт, які отримали представники місцевого самоврядування в Перечині, Рахові, Тячеві, Хусті, Великому Березному та Міжгір’ї.