Василь БЕДЗІР
«Урядовий кур’єр»
На Закарпатті протягом двох днів проходили події Міжнародного ромського джазового фестивалю «Пап-джаз-фест-2019». Майже півтора десятка років він тішить ужгородців і гостей міста чудовими мелодіями у виконанні провідних джазових колективів України, а також найвідоміших джазових груп із закордону, до складу яких входять роми. Усі ці роки фестиваль збирав сотні глядачів і ніколи не підводив своїх шанувальників.
Ініціатором ромського музичного свята став Віллі Пап-старший, який, на жаль, уже залишив цей світ. Віллі Пап-молодший, який також володіє кількома музичними інструментами і, як виконавчий директор Товариства музичної культури циган Закарпаття «Лаутарі» успішно підхопив розпочату батьком справу та продовжує її. Активно допомагають ще кілька членів сімї Папп – теж музиканти.
Власне музичному дійству передувала конференція на тему «Розвиток джазового мистецтва в Україні». У ній про традиції джазу на Закарпатті, історію розвитку музичної культури ромів розповіли Віллі Пап, Аладар Пап, Едуард Пап та Петро Габрин. Викладач Ужгородського музичного коледжу імені Дезидерія Задора, заслужений артист України Ференц Томич у своїй розповіді змалював портрети відомих закарпатських джазменів середини ХХ століття. Відкриту лекцію для студентів і всіх зацікавлених провів директор єдиної в Україні джазової школи, що в Києві, Петро Полтарєв. Він також виступив із доповіддю про становлення українського джазу і про сучасних творців цього виду музичного мистецтва.
Другого дня фестивалю – 12 листопада на сцені театру «Бавка» виступили колективи та окремі виконавці з Києва, Черкас, Львова та, звісно, Ужгорода. Сподобався глядачам джазовий колектив під керівництвом Арпада Фаркаша, до якого входять словаки та угорці з сусідніх країн. Ведучим захопливого музичного дійства, як і на попередніх фестивалів, виступив Петро Полтарєв.