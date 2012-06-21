«Ужгородська палачінта» — одне з найвідоміших гастрономічних свят на Закарпатті. Його назва, в якій фігурує часто вживане в краї слово «палачінта» (з угорської перекладається як млинець), промовляє сама за себе. А оскільки млинці готують на сковорідці, то й цей кулінарний предмет місцеві називають не інакше як палачінтовка.
Цими вихідними в обласному центрі свято відбулося уже вдев’яте, і його учасниками в Боздоському парку стали тисячі ужгородців, гостей міста. Приходили самі і з сім’ями, щоб поласувати млинцями та іншими стравами, які поширені на Закарпатті й відображають смаковий колорит краю.
У програмі — виступи самодіяльних артистів, спортивні змагання, розваги на свіжому повітрі. Але центром уваги повсякчас залишалися млинці, якими міг поласувати кожен охочий. Борошняні сонця подавали з джемом, чорницею і брусницею, м’ясом, печінкою, сиром, сметаною, грибами... Кулінарне журі, яке очолив фіналіст телешоу «МайстерШеф» Володимир Троцький, оцінювало здобутки кулінарів за багатьма критеріями: смаком, подачею, оформленням столу.
Волонтерська організація «Рух підтримки закарпатських військових» облаштувала окремий намет — «Бліндаж». Страви від добродійників розходилися швидко, а виручені кошти повністю підуть на задоволення потреб захисників Вітчизни на сході.
Переможець конкурсу, яким стала команда «Гриль Чемпіон», отримав у нагороду «Золоту палачінтовку». Виготовлена вручну ковалями, вона як художній витвір прикрасить інтер’єр їхнього закладу і нагадуватиме про переможну участь у фестивалі.
На святі не обійшлися й без феєричного шоу, яке продемонструвала команда «вогненних майстрів». Завершилася «Ужгородська палачінта», як і в попередні роки, спаленням Мари. Цим самим учасники свята дали символічний старт Масляній, що в обрядовості слов’ян означає символічне прощання із зимою й очікування весни.