Василь БЕДЗІР,
«Урядовий кур’єр»
У Закарпатському обласному краєзнавчому музеї імені Легоцького підбили попередні підсумки розкопок, які протягом останніх двох років ведуть на руїнах древньої церкви. Вона згоріла у вогні ще в далекому 17-му столітті, тож під мурами залишаються багато невідомих науці старовинних предметів. Їх відкопує і ретельно досліджує археолог, викладач історичного факультету Ужгородського національного університету Володимир Мойжес, який керує на розкопках групою студентів.
Дослідження старовини ведуть на руїнах церкви, що існувала в Ужгородському замку. Через два роки пошуків, досліджень і описів усіх знахідок їх, нарешті, представили широкій публіці. «Це медальйони, а також чимало деталей одягу – хрестики, пряжка від пояса з білого металу з позолотою, ґудзики з дитячого та дорослого вбрання, а також застібки з жіночих суконь і чоловічих штанів, близько 60 монет, рукоятка від зброї тощо. Загалом близько двохсот знахідок, вік яких – від другої половини 14-го по кінець 17-го століть», – зазначив Володимир Мойжес.
Зі знахідок сформовано виставку обласного краєзнавчого музею, яку відкрили вчора в Ужгородському замку. Її назва – «Артефакти середньовічної церкви».
Всі знайдені речі залишаться у власності Закарпатського краєзнавчого музею, на території якого й були відкопані. Їхнє походження вивчатиме Володимир Мойжес разом із фахівцями – дослідниками старовини.
До речі, археологічна колекція музею імені Тиводара Легоцького налічує вже близько 30 тисяч експонатів від найдавніших часів до 17-го століття, а вивчення пам’яток археології й дослідження замків Середньовіччя на Закарпатті є одним із провідних напрямків роботи його науковців.