Цими днями в коридорах Закарпатської облдержадміністрації демонструють фотовиставку, яка розкриває велич і трагедію Карпатської України, що існувала в 1939 році. Виставку підготовлено до відзначення 81-ї річниці проголошення самостійної держави українців на найзахідніших територія їхнього проживання. Усі тематичні банери, виготовлені поліграфічним способом, відзначаються високою інформативністю матеріалів. Загалом 20 банерів підготували фахівці Українського інституту національної пам’яті спільно з істориком Олександром Пагірею. Лейтмотивом стали слова президента Карпатської України Августина Волошина на першому банері: «Наша земля проголошує: вона була, є й хоче бути українською». Саме їх він сказав на Соймі, що відбувся 15 березня 1939 року в Хусті, де було проголошено незалежність Карпатської України.

Фото з сайту uinp.gov.ua

Стенди мовою світлин, на яких зафіксовано унікальні події, документи, розповідають про історію першого на закарпатських землях державного утворення українців. Представлені фотокопії архівних документів із Державного архіву Закарпатської області — про вибори до першого Сойму Карпатської України. Голосування до цього виборного органу відбулося 12 лютого 1939 року. Окрема експозиція знайомить із подіями 1918—1919 років, коли у краї здійснили першу спробу об’єднання з Українською Народною Республікою.