Цими днями в коридорах Закарпатської облдержадміністрації демонструють фотовиставку, яка розкриває велич і трагедію Карпатської України, що існувала в 1939 році. Виставку підготовлено до відзначення 81-ї річниці проголошення самостійної держави українців на найзахідніших територія їхнього проживання. Усі тематичні банери, виготовлені поліграфічним способом, відзначаються високою інформативністю матеріалів. Загалом 20 банерів підготували фахівці Українського інституту національної пам’яті спільно з істориком Олександром Пагірею. Лейтмотивом стали слова президента Карпатської України Августина Волошина на першому банері: «Наша земля проголошує: вона була, є й хоче бути українською». Саме їх він сказав на Соймі, що відбувся 15 березня 1939 року в Хусті, де було проголошено незалежність Карпатської України.
Стенди мовою світлин, на яких зафіксовано унікальні події, документи, розповідають про історію першого на закарпатських землях державного утворення українців. Представлені фотокопії архівних документів із Державного архіву Закарпатської області — про вибори до першого Сойму Карпатської України. Голосування до цього виборного органу відбулося 12 лютого 1939 року. Окрема експозиція знайомить із подіями 1918—1919 років, коли у краї здійснили першу спробу об’єднання з Українською Народною Республікою.