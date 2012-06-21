Василь БЕДЗІР
«Урядовий кур’єр»
В Ужгороді вчора, 22 грудня відзначили єврейське свято Хануки. Вже традиційно воно розпочалося з церемонії запалення семисвічника, що відбулося біля пам'ятки архітектури – синагоги, збудованої у неомавританському стилі. Нині тут розмістилася Закарпатська обласна філармонія.
Головний рабин Ужгорода, а також Закарпаття Вільгельм Менахем-Мендель розповів про традицію відзначення 8-денного свята, як і про те, що воно символізує. У ці дні, сказав рабин, слід щодня намагатися зробити якусь добру справу і обов’язково – комусь допомогти. Цими добрими справами можна наповнити своє життя світлом, запалити в ньому невеличку власну іскру. І світ ставатиме ще кращим.
Представників єврейської громади привітали присутні на урочистості перший заступник голови Закарпатської обласної адміністрації Олексій Гетманенко, а також заступник Ужгородського міського голови Ігор Фартушок, інші поважні гості.
На святі малеча прочитала вірші, а настрою усім додало феєричне вогняне шоу, відтак і традиційні для свята Хануки пригощання. Ними частували усіх, хто прийшов на святкування.