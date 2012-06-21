Україна у першому півріччі 2017 року надала Росії послуг на 1,6 млрд доларів. Таким чином східний сусід став найбільшим споживачем українських послуг.
Загалом, за даними Держстату, експорт послуг в 1-му півріччі 2017 року перевищив імпорт на 2,5 млрд доларів. Так, експорт послуг склав 5 млрд доларів, збільшившись на 9,6%, або на 438 млн доларів порівняно з 1-м півріччям минулого року. А імпорт послуг становив 2,5 млрд доларів, збільшившись на 7,1%, або на $167 млн.
Найбільше послуг (на 1,6 млрд доларів) наша країна продовжує експортувати в Росію, незважаючи на те, що з нею четвертий рік триває війна. На другому серед споживачів українських послуг опинилися США (388,6 млн доларів), на третьому – Швейцарія (363,7 млн доларів). Загалом у всі країни СНД Україна експортувала послуг на 1,8 млрд доларів, в той час як у країни ЄС – на 1,5 млрд доларів (нагадаємо, з 1 січня 2016 працює зона вільної торгівлі між Україною та ЄС).
У топ-5 послуг, які Україна надає іншим державам – транспортні послуги; послуги трубопровідного транспорту; послуги у сфері телекомунікації, комп’ютерні та інформаційні послуги; послуги з переробки матеріальних ресурсів; послуги з переробки товарів з метою реалізації за кордоном.