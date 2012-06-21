У Абийском районі Якутії знайдено останки ще одного печерного левеняти. Знахідку виявили поблизу річки Тірехтях, у декількох метрах від місця, де в минулому році знайшли інше дитинча печерного лева. Вчені не виключають, що обидва кошеняти були з одного посліду.
Як повідомив співробітник Відділу вивчення мамонтової фауни Академії наук Якутії Валерій Плотніков, левеняти знайшов місцевий житель Павло Єфімов у 15-ти метрах від місця торішньої знахідки.
«Тушка ціла, залишилися цілі м'які тканини, шерсть, довгий хвіст. Левеняті щонайбільше місяць. Є припущення, що це брат або сестра кошеняти, знайденого минулого року –місцезнаходження дуже близьке», – прокоментував знахідку Плотніков. Більш детальну інформацію вчені обіцяють озвучити після закінчення розкопок.
Зараз в місцевості Тірехтях працює експедиція Discovery, яка знімає документальний фільм про мамонтову фауну. У групі – вчені зі Швеції, США, Великобританії та Якутії. Крім левеняти вчені знайшли також тушу давнього коня і скелет шерстистого мамонта. Зараз наукова група займається розкопками, в Якутськ знахідки відправлять взимку.
Крім розкопок, вчені проводять комплексні дослідження місцевості, в якій зафіксовано безліч кісткових останків бізонів, коней, мамонтів, росомах та інших хижаків
Відзначимо, що це третя знахідка печерних левенят і четверте кошеня, знайдене в Якутії. Примітно, що всі знахідки зроблені на території Абийского району. Перші два левеняти були знайдені в 2015 році в місці природного обвалення берега річки Уяндіна – притоки Індигірки. Вони отримали імена Уян і Діна – за місцем, де їх знайшли. У 2017 році ще одине левеня знайшли поблизу річки Тірехтях, там же, де виявили нинішню знахідку. За оцінкою палеонтологів, його збереження набагато краще, ніж у пари, знайденої на два роки раніше.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»