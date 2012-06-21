Для виготовлення комплектів медалей для Олімпіади 2020 року в Токіо організатори ігор оголосили збір невикористовуваних електронних пристроїв. У результаті акції громадяни країни вже здали майже 50 тонн старих смартфонів, ноутбуків та інших гаджетів. З них уже вилучити дорогоцінні метали.
Організатори акції зазначають, що застарілі або не використовувані електронні пристрої можна здати в одному з чотирьох тисяч пунктів прийому, які відкрили в різних містах країни. Хоча збір триватиме до 31 березня, вже нині мета, з якою проводиться захід майже досягнута. План на бронзу вже виконано – для виготовлення всіх медалей для спортсменів, які зайняли треті місця в змаганнях потрібно 2 700 кілограмів цього сплаву, і ця кількість бронзи в розпорядженні організаторів Олімпіади вже є, причому ця мета була досягнута ще в червні минулого року. Також наразі з гаджетів вдалося вилучити 93,7% від необхідних 30,3 кілограма золота і 85,4% від 4 100 кілограмів срібла. На думку представників Олімпійського комітету, при збереженні нинішніх темпів збору гаджетів мета акції буде досягнута остаточно.
Про те, що Токіо прийме Олімпійські ігри-2020 року, стало відомо 7 вересня 2013 року. Столиця Країни висхідного сонця конкурувала з турецьким Стамбулом і іспанським Мадридом, однак з великим відривом перемогла як у першому, так і в другому раунді голосування. Варто відзначити, що в 1964 році Токіо вже приймав літні Олімпійські ігри.
Офіційно представити дизайн олімпійських та паралімпійських медалей планується цього літа.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»