В Японії знайшли камінь з ієрогліфами, що датується початком нашої ери. Якщо припущення вчених підтвердятися, то артефакт можуть визнати найдавнішим письмовим джерелом в історії Японії, повідомляє «Урядовий кур’єр» з посиланням на іноземні ЗМІ.
Унікальний артефакт був знайдений на території префектури Сімане, в місті Таваяма. Попередній аналіз показав, що знаки, якими покритий камінь, відносяться до ієрогліфічного письма, схожого на кандзі. Вчені вважають, що ієрогліфи на камені викарбували в Індії.
«Йдеться про невеликийшматок каменю, довжина якого лише дев'ять сантиметрів. Артефакту приблизно дві тисячі років, і цей факт робить його найдавнішим письмовим джерелом в Японії.
Але потрібно розуміти, що це поки що лише припущення, яке буде підтверджене або спростоване в процесі подальшого дослідження», – говорить Такео Кудзумі, представник департаменту археології міста Фукуока.
Як ми вже повідомляли в Китаї офіційно розпочав роботу найбільший у світі радіотелескоп, який використовуватимуть для космічних досліджень. Він допоможе астрономам в полюванні за позаземним життям, повідомило офіційне інформаційне агентство Сіньхуа.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»