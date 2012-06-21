Японська компанія Kubota продемонструвала свою новітню розробку, здатну значно полегшити працю фермерів – безпілотний електричний трактор. Сільськогосподарська машина під назвою X tractor була представлена на виставці в Кіото.
Сільське господарство Японії переживає непрості часи – в галузі фіксується гостра нестача робочих рук. Передбачається, що безпілотні машини, призначені для виконання різноманітних сільськогосподарських робіт, зможуть виправити ситуацію. У цьому не сумніваються творці «Ікс-трактора», який буквально напханий найсучаснішими технологіями.
X tractor управляється потужним штучним інтелектом, який отримує інформацію про навколишній світ від безлічі датчиків і камер. Трактор обладнаний системами геолокації і може автономно рухатися за звичайними і рисових полях, а також справлятися з широким спектром завдань. Машина, як з гордістю відзначають її творці, може аналізувати погоду і самостійно вирішувати, коли виїжджати в поле, щоб сіяти або збирати урожай.
Гусеничні рушії, якими приводиться в рух трактор, з'єднані з електричними силовими установками, проте параметри останніх не уточнюються. Відомо лише, що трактор обладнаний літій-іонними акумуляторами, які заряджаються від сонячних панелей.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»