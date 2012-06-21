Ярослав САДОВИЙ

«Урядовий кур’єр»

Японська фармацевтична компанія Shionogi розпочала випробування ліків від коронавірусу на людях. Про це повідомляє газета The Wall Street Journal.

Представники фірми розповіли, що йде розробка таблеток, які потрібно буде приймати раз на день. Як заявив керівник Shionogi Ісао Тесірогі, препарат нейтралізує вірус за п'ять днів після першого прийому.

Випробування триватимуть до наступного року. У них беруть участь до ста японців. Якщо тестування завершаться успішно, компанія розраховує почати співпрацю з великими міжнародними корпораціями.

