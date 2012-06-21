В Японії, де стародавні традиції повсякчас доповнюються новітніми технологіями, виробник автомобілів Nissan запропонував одному з готелів самохідні тапочки.
Тапки стають на місце після того, як гість натисне кнопку, що він готовий користуватися ними.
Кожен тапок оснащений двома крихітними колесами, двигуном та сенсорами, щоб «проїхати» дерев’яною підлогою, використовуючи технологію Nissan ProPilot Park.
Nissan використовує цю технологію в останній версії свого електромобіля Leaf. Високотехнологічні датчики та камери дозволяють автомобілю знаходити місце та здавати назад у паркувальні місця без водія.
Перша версія самопаркувальних тапочок була випробувана в готелі курортного містечка Хаконе, приблизно в 75 кілометрах на південний захід від Токіо. Гості готелю зможуть випробувати цю технологію в березні.