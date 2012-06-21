Вчені з Гарвардського університету взяли участь у проєкті створення цифрового зображення саркофага, в якому покоїлося тіло єгипетського жерця Анкх-Кхонсу, а також двох інших трун.
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Мумія жерця була витягнута з саркофага понад сто років тому і перевезена з Єгипту в Кембридж, але саму труну знову відкрили тільки 30 років тому. Два інших саркофага належали співачці храму Мут-Ій-Ій і священику і граверу по металу Па-Ді-Мут. Всі три труни датуються XXII династією (945-712 рр до н. е.) і прибули в Гарвардський музей з сучасних Фів.
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Дослідники зібрали зразки тканини, фарби та смоли, а також вивчили тексти і іконографію на поверхні дерева і пакувального матеріалу, зробленого з шарів папірусу або льону, покритих гіпсом. Також було проведено тривимірне сканування саркофагів для створення комп'ютерних моделей.
Зображення божества було приховано під шаром смолистого матеріалу, який використовувався для поховання. Крім того, вчені виявили малюнки, виконані у жовтому, помаранчевому і синьому кольорах, і кілька ієрогліфів, які переводяться як «Ра-Хорахте, великий Бог, Господь Небес».
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»