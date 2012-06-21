Статую одного з наймогутніших правителів Стародавнього Єгипту – Рамсеса II Великого (роки царювання: 1279 - 1213 до н.е.), вага якої становить пнад 30 тонн, відновили в історико-археологічному регіоні Сан аль-Хагар, розташованому в єгипетській провінції Шаркія в східній частині дельти річки Ніл. Роботи з реставрації гігантського монумента проводилися під патронатом міністерства у справах старожитностей в рамках програми розвитку Сан аль-Хагар і перетворення цього району в музей під відкритим небом.
Як розповів журналістам генеральний секретар Ради міністерства Мустафа Вазирі, «багатотонну статую фараона виявили ще в кінці XIX століття». «Тоді археологи зібрали в одне місце всі частини розбитої статуї і залишили їх на підлозі головного храму», – пояснив він. До повного відновлення монумента у фахівців руки дійшли тільки через майже 150 років.
Статую Рамзеса II виточено з рожевого граніту, її висота – 6,5 метра. Для її установки потрібно спорудити спеціальний фундамент, який зможе утримати монумент в рівновазі незалежно від зміни рівня ґрунтових вод. Для виконання цих робіт було залучено досвідчену бригаду з Верхнього Єгипту, яка в квітні 2018 року вже встановлювала 12-метрову статую цього ж фараона в Луксорськом храмі.
Фараон Рамзес II Великий з XIX династії Нового царства провів на троні понад65 років – один з найтриваліших періодів правління державою в історії цивілізації. Після себе він залишив близько двох сотень дітей. Успішний полководець, він, однак, більш відомий тим, що уклав перший в історії договір про мир з одним із найвойовничіших сусідніх племен – хетами.