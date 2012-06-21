Британські археологи виявили в Єгипті відразу шість поховань, що відносяться до періоду правління перших давньоєгипетських фараонів. Про знахідку повідомив генеральний секретар єгипетської ради у справах старожитностей професор Мустафа Вазирі.
Як заявив професор Мустафа Вазирі, гробниці розташовувалися поруч із південним єгипетським містом Асуан, яке у давнину було відоме як Сієна. Поховання, на думку археологів, належать до епохи Стародавнього царства, періоду правління III-VI династій правителів, тобто до 2680-2130 років до нашої ери. При цьому всі гробниці різних розмірів, а дві з них викарбувані з каменю.
Експерти ретельно оглянули поховання і прийшли до висновку, що одна з них була розграбована ще в стародавні часи. Грабіжникам вдалося проникнути в неї за допомогою зробленого зверху лазу. Однак дослідники все ж знайшли в гробниці деякі рідкісні артефакти, наприклад, похоронну маску, металевий амулет із зображенням давньоєгипетського бога Хнума і керамічні вироби. Всі знахідки вчені відправили в запасник музею в місто Асуан, де їх підданий подальшого вивчення.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»