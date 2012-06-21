У північно-західній частні древніх Фів (єгипетська назва Васет, Уасет (Waset) — столиця Верхнього Єгипту) археологи виявили рідкісну знахідку з 29 візантійських золотих монет у майже ідеальному стані. Місто розташовувалося за 700 км на південь від Середземного моря, на східному березі Нілу. Спочатку місто мало назву Но-Аммон, або просто Но.
Знайдені монети складаються з двох різних номіналів: 18 – солідусів (золота монета, яка важила 1/72 римського фунта або 4,55 грама), та 11 – трієнсів або треміссісів (золота монета, 1/3 соліда або 1,52 грама). Скарб знайшли в коптській каплиці раннього християнства. Монети були заховані у фундаменті невеликого стовпчика з пісковику, який був опорою вівтаря, встановленого в каплиці.
На монетах зображено візантійських імператорів Валентиніана, Валенса, Юстіна та Юстиніана, вік монет датований 5-6 століттями н.е. Ці монети вказують на те, що монастирська каплиця була збудована у той час, коли карбувалися ці монети. Досі ця каплиця вважалася найбільш ранньою монастирською спорудою в Єгипті. Однак монети не лише вказують на близьку дату спорудження монастиря, вони також вказуть не економічне становище монастирської громади в період пізньої античності.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»