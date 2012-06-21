Єгипет розкрив безліч стародавніх секретів у 2019 році. Але найяскравішим відкриттям року, що минув, було виявлення могили 4400-річного Хуві, чиновника, який жив у той час, коли в Єгипті будували піраміди.
Ієрогліфи, знайдені в гробниці, вказують на те, що Хуві мав багато титулів, зокрема він був «наглядачем Хенто Великого Дому», «одним із десяти великих у Верхньому Єгипті» і «єдиним другом» фараона. Усі ці титули вказують на те, що Хуві був знаменитим чиновником того часу.
Вражає не тільки це відкриття, а те, як чудово збереглися барви на картинах у могилі. На фресках зображено кораблі під час плавання, єгиптян, які працюють на полях, і складні візерунки, які практично неможливо описати словами. Кольори оживляють ці картини: і той факт, що вони так добре збереглися, незважаючи на те, що пройшло понад 4000 років, вражає.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»