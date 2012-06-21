Міністерство старожитностей Єгипту оголосило про хвилюючу знахідку. Мова йде про 16 добре збережених усипальниць, повідомляє агентство AFP.
Відкриття зроблене в некрополі Туна Ель-Гебель в 300 кілометрах від Каїра. Цей археологічний пам'ятник славиться безліччю усипальниць і катакомб, а також тисячами муміфікованих ібісів і павіанів.
Нові артефакти датуються відрізком часу з 664 по 399 рік до нашої ери. Поховання робилисяпід час правління трьох династій.
Археологи виявили 20 кам'яних і п'ять дерев'яних саркофагів. Перші зроблені з вапняку, на деяких з них вибиті ієрогліфи. Кришки кам'яних саркофагів виконані у вигляді мумій.
Також були виявлені розписаний фарбами вапняковий посуд, в якому поміщалися внутрішні органи муміфікованих людей.
Археологи також знайшли майже 10 тисяч статуеток ушебті, забарвлених у синій і зелений кольори. Ці скульптури поміщалися в могилу, щоб служити покійному в потойбічному світі.
Крім того, було знайдено 700 амулетів у вигляді скарабея, і деякі з них – з чистого золота. Нарешті знайдено, ще один амулет, який зображує більш екзотичну істоту: крилату кобру.
Історики вважають, що гробниці належали високопоставленим особам, зокрема первосвященикам бога Тота, повідомляє агентство Associated Press.
Епоха, в яку зроблені поховання, в історії Єгипту відома як Пізній період. Вона пов'язана з перськими і ефіопськими завоюваннями і важкою боротьбою єгиптян за незалежність країни. Прикметою часу стало також широке застосування заліза, перш колишнього рідкістю.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур'єра»