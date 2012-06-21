В Єрусалимі виявили цвяхи в похоронній печері першого століття, яка вважається місцем останнього спочинку первовященика Юдеї (з 18 по 36 роки) Каяфи, який, згідно з Біблією, послав Ісуса Назарянина на смерть. Тепер вчені стверджують, що вони виявили на них мікроскопічні фрагменти кістки і дерева, що доводить, що вони колись використовувалися при розп'ятті.

Про приголомшливу знахідку повідомив провідний автор дослідження Ар'є Шімрон, який порівняв матеріал від цвяхів з матеріалом з осуарій гробниці – вапнякових ящиків, в яких зберігалися кістки мертвих. Він пояснив, що всі печери мають відмінності у фізичних і хімічних ознаках, які залежать від топографії, складу ґрунту, мікроклімату і навколишньої рослинності. «Були досліджені фізичні та хімічні властивості матеріалів, які протягом століть потрапляли в гробницю і її осуарії. Наш аналіз ясно і недвозначно демонструє, що ці матеріали хімічно і фізично ідентичні тим, які протягом століть також прикріплювалися до нігтів», – розповів Ар'є Шімрон.



Він підкреслив, що саме печера Каяфи виявилася єдиним підходящим місцем для цвяхів з 25 перевірених гробниць. Також він пояснив, що вдалося виявити навіть дрібні шматочки дерева в іржі на цвяхах, які досить добре збереглися. На його думку, це означає, що дерево не просто стародавнє, і потрапило туди спочатку, а не було прикріплений пізніше штучно або потрапило якось випадково. Більше того, за словами дослідника, вдалося навіть ідентифікувати і сфотографувати кілька мікроскопічних фрагментів кістки, яка потрапила на цвяхи під час розп'яття.



Експерти відзначають, що цвяхи, які використовували при розп'ятті, вважалися дуже потужними цілющими артефактами і тому їх могли зберігати як амулети. Саме таким чином і можна пояснити їх знаходження у Каяфи.



Вчені підкреслюють, що їх відкриття може мати величезне значення для історії, але в той же час, хоча і є вагомі підстави, що їх використовували при розп'ятті, все ж чітко зв'язати їх з розп'яттям Ісуса все ж не можна. Фактично, єдиним чинником, який доводить це, є їх знаходження в гробниці Каяфи.



Поки ж офіційно визнано, що проведене дослідження «цікаве і дає поживу для роздумів». Часовий період може збігатися, однак все ж прямий зв'язок з сюжетом з Біблії відсутній. Більш того, до цих пір не можна навіть достовірно стверджувати, що згадана печера дійсно є місце поховання первосвященика Каяфи, тим більше, що в раніше вже виникали питання, що стосують ідентифікації таких місць.



Тому поки можна говорити лише про те, що ці цвяхи могли бути застосовані до будь-якого з багатьох сотень людей, які порушили римське право і піддалися такої кари. А будь-який висновок, який не слід безпосередньо з знахідок, має бути ретельно вивчений за допомогою наукових інструментів, доступних сьогодні дослідникам. Можливо, з розвитком науки, вдасться зробити більш точні висновки.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»