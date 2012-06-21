Пандемія коронавірусу COVID-19 заскочила ЄС і його країни-члени зненацька. Вони були непідготовлені до неї, бо не мали спільної політики стримування вірусу. Наразі Європарламент і представники громадянського суспільства закликають створити Європейський Союз охорони здоров’я, перш ніж друга хвиля коронавірусу накотить на Європу. Євродепутати наводять приклад Банківський союз ЄС, який було створено після останньої фінансової кризи 2008 року для вдосконалення нагляду за банками.
Щоразу, коли в певній галузі виникає потреба в координованих діях на рівні ЄС, створюється подібне об’єднання. Днями президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн оприлюднила політичні директиви під заголовком «Європа, яка прагне більшого», де перерахувала всі такі союзи, які існують у галузях економічної та фінансової політики. Проте, за її словами, ніхто не передбачив спалах пандемії, попри деякі застережні сигнали.
Пропозиція щодо створення Європейського союзу охорони здоров’я прозвучала у День Європи під час онлайн-конференції, організованої неурядовими організаціями. Мета конференції полягала в тому, щоб надіслати європейцям меседж надії та солідарності у часи пандемії коронавірусу. Експерти й громадські активісти з усіх куточків Європи закликали створити інтегрованішу системи охорони здоров’я в ЄС.
«Ми побачили недостатню координацію ЄС в умовах епідемії, яка ледь не призвела до краху нашої системи охорони здоров’я, а також до закриття кордонів і складних наслідків для наших економік», – сказав колишній італійський дипломат, який нині очолює фонд «Нові європейці» Джованні Брауцці. Саме він став ініціатором створення Європейського союзу охорони здоров’я.
За словами Джованні Брауцці, медики застерігали, що світу може загрожувати пандемія вірусу, не раз намагалися звернути на це увагу урядів у всьому світі і ввести в дію глобальний план готовності до боротьби з вірусом грипу, який ВООЗ розробила ще у 2010 році. Та ці сигнали залишилися без уваги. Тепер ціна цієї помилки доволі висока. Але й рівень суспільного консенсусу щодо збільшення фінансування галузі охорони здоров’я дуже зміцнився. Тепер Європа може скористатися найкращим досвідом і зробити висновки з помилок, допущених під час кризи. «Потрібні консультації з найкращими фахівцями з галузі охорони здоров’я, щоб проаналізувати отримані уроки й трансформувати їх у спеціальні програми», – сказав експерт
Вікторія ВЛАСЕНКО,
«Урядовий кур’єр»