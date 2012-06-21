У центрі польського міста Бєльсько-Бяла встановили маскомати з безкоштовними масками, повідомляє газета Wyborcza.pl. У Польщі, як і в багатьох інших країнах, є проблеми з їх доступністю, до того ж з 16 березня всі жителі країни повинні виходити в громадські місця строго в масках.
Жителі Бельсько-Бяли спочатку натягнули мотузку на балюстраді міського мосту. На неї вішали маски, загорнуті у пластикові пакети. Місцева влада вирішила централізувати це ноу-хау і придумала маскомат. Ним може скористатися будь-який бажаючий. Маскомат працює як на видачу засобів захисту, так і на їх прийом. Будь-який городянин, який в домашніх умовах шиє маски і готовий ними поділитися, може залишити їх в маскоматі. Отримати в ньому маску можна безкоштовно.
У той же час у метро Гельсінкі встановили автомати з антисептиком. За повідомленням Yle.fi, такі заходи безпеки встановили на дев'яти найжвавіших станціях. Найближчим часом вони з'являться і на інших зупинках гельсінської підземки.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»