Італія оголосила про новий фінансовий внесок для підтримки ініціатив з гуманітарного розмінування в нашій країні. Угоду на суму 1,5 мільйона євро офіційно підписали разом із Програмою розвитку ООН (ПРООН) в Україні. Мета угоди, основним бенефіціаром якої буде Міністерство економіки, — посилити програму протимінної діяльності в Україні, що має важливе значення для відновлення та відбудови країни.

Офіційне підписання, яке відбулося в Києві за участі першого віцепрем’єр-міністра — міністра економіки Юлії Свириденко, підкреслило нагальну потребу в подальшій міжнародній підтримці в боротьбі з масштабним забрудненням території України вибухонебезпечними предметами.

«Гуманітарне розмінування — нульовий етап економічного відновлення України та гуманітарна необхідність. Укладена угода важлива для реалізації Національної стратегії з протимінної діяльності, вона дасть змогу втілити проєкти з очищення агроземель, розвитку інфраструктури, відновлення економічної активності на деокупованих територіях та сприяти поверненню громадян до своїх домівок. Угода демонструє силу міжнародного партнерства, яке є критично важливим для стійкості нашої держави», — зазначила Юлія Свириденко.

За оцінками, приблизно 138 500 квадратних кілометрів української території можуть бути потенційно забруднені вибухонебезпечними предметами, що становить серйозну загрозу для цивільного населення та значно підриває економічну стабільність.

«Італія пишається тим, що підтримує Україну в її зусиллях із розмінування територій і акваторій. Внесок Італії свідчить про нашу непохитну підтримку безпеки й відновлення України. Надане фінансування вкрай важливе для відновлення можливостей для життя та стабільного майбутнього країни», — зазначив під час підписання Посол Італії в Україні Карло Формоза.

ПРООН у тісному партнерстві з Міністерством економіки України та Національним органом з протимінної діяльності з початку повномасштабного вторгнення підтримує розроблення та випробування передових технологій для гуманітарного розмінування. Зокрема використання дронів, дистанційних сенсорів та систем штучного інтелекту для навчання методів виявлення вибухонебезпечних предметів.

«Масштаби мінного забруднення в Україні безпрецедентні й потребують комплексної та скоординованої відповіді. ПРООН надзвичайно вдячна Італії за щедру підтримку, яка дасть змогу застосовувати інноваційні технології, вдосконалювати підготовку та розширювати операції з очищення територій, зрештою рятуючи життя і прискорюючи сталий розвиток України», — заявив заступник Генерального секретаря ООН та в.о. адміністратора ПРООН Хаолян Сюй.

Залучення додаткового фінансування дасть змогу розширити операції зі звільнення земель, поліпшити системи управління інформацією та підтримати спеціалізовані навчальні програми для людей з інвалідністю, ветеранів і постраждалих від вибухонебезпечних предметів.

Джерело: Міністерство економіки