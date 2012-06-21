Вакцина Moderna від COVID-19 змушує імунну систему виробляти антитіла, які можуть бути доступні в організмі через 90 днів після вакцинації, повідомляє AFP, посилаючись на публікацію в науковому журналі New England Journal of Medicine.

Тривалість захисту, яку надає вакцина, довша, але це перші дані за кілька місяців, підтверджені незалежно від наукової публікації.

За 34 учасниками дослідження спостерігатимуть протягом 13 місяців, щоб побачити, який довгостроковий захист забезпечує вакцина. Вакцину вводять у дві ін’єкції з інтервалом 28 днів.

Вчені спостерігали незначне та очікуване зниження рівня антитіл у вакцинованих, але все ж їх рівень залишався високим і перевищував природний імунітет пацієнтів, які одужали від COVID-19. За даними наукової публікації, у випробуваннях вакцин першої фази, які розпочалися у березні, серйозних побічних ефектів не вивлено.

1 грудня американська компанія Moderna повідомила, що направила запит в Управління по санітарному нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA) для отримання дозволу на екстрене використання вакцини від коронавірусу COVID-19. Раніше повідомлялося про 94,1% її ефективності.

20 листопада американська компанія Pfizer та німецька BioNTech також подали запит на екстрене використання в США їх вакцини від коронавірусу COVID-19. Їх вакцина показала ефективність в 95% на завершальному випробуванні.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»