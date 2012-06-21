Британські вірусологи готові до випробування на добровольцях розробленої ними вакцини проти COVID-19 вже у найближчі два тижні. Таку обережну оптимістичну заяву зробила професор-вірусолог Оксфордського Університету Сара Гілберт. Наскільки великий шанс на успіх? На 80%, вважають оксфордські вірусологи.
Вірусу-вбивці по всій земній кулі протистоять кращі вірусологи. Професор Гілберт зізналася, що працювати доводиться нон-стоп сім днів на тиждень. Розхожий вислів «зволікання смерті подібно» сьогодні сприймається вченими медиками як керівництво до дії. В інтерв'ю британській газеті The Times Сара Гілберт сказала: «Я вважаю, у нас є великий шанс, що це почне працювати з урахуванням того, що ми вже робили з вакциною даного типу».
Однак стовідсоткової гарантії солідні вчені дати поки не можуть. Загадувати напевно, що все буде готово до осені, було б, на думку британських вірусологів, можливо лише за умови, що все піде як по маслу. «Ніхто не може дати гарантії, що це спрацює», -визнає професор Гілберт.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»