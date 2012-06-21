Прем'єр-міністр Денис Шмигаль прогнозує, що вакцина від коронавірусу буде продаватися в комерційних установах за ціною вакцини від грипу.

Про це він сказав в інтерв'ю Фокусу, передає Укрінформ.

"Зараз ціна цієї вакцини у виробника коливається від $15 до $20. Йдуть випробування нових вакцин, виробники швидко розгортають потужності, за кілька місяців конкуренція буде дуже висока. Це збалансує ринок. Думаю, якщо вакцини від грипу або дифтерії в комерційному використанні коштують 300-1200 грн, то вакцина від СOVID-19 буде в цих самих межах", - заявив Прем'єр-міністр.

За його словами, поки що комерційного обігу вакцини немає через те, що виробники вакцин торгують тільки з урядами через великий попит.

Як повідомлялося, вакцинація від коронавірусу в Україні розпочалася 24 лютого. Станом на 4 березня в країні 9 568 осіб отримали першу дозу вакцини Covishield, розробки Oxford/AstraZeneca, яка вироблена на потужностях Serum Institute.