Актуальну тему вакцинації порушив під час щоденного онлайн брифінгу міністр охорони здоров’я Максим Степанов.
«За період епідемії порівняно з минулим роком показник вакцинації від різних хвороб зменшився на 20–40%. Важливо мати колективний імунітет, тому на місця доведено необхідність активізувати вакцинацію, щоби надалі не було спалахів вакцинокерованих хвороб, як було торік із захворюваністю на кір, краснуху. Процес імунізації в Україні не припинено, Україна забезпечена необхідними вакцинами. Тож вакцинуйте себе і своїх дітей», – звернувся Максим Степанов до українців.
Він також зазначив, що як тільки у світі з’явиться вакцина від коронавірусу, її буде поставлено і в Україну.