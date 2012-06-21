Шведсько-англійська вакцина AstraZeneca поміняла свою назву. Це пов'язано з частими повідомленнями про те, що після процедури вакцинації з її допомогою у людей утворювалися тромбози.

На сайті Агентства медичних продуктів Швеції повідомляється, що тепер препарат називатиметься Vaxzervia. При цьому зміна назви не пов'язана зі зміною інших параметрів шведсько-англійської розробки, зазначає джерело. Крім назви, зміни торкнуться лише маркування та упаковки ампул.

Нагадаємо, що кілька країн призупинили щеплення вакциною AstraZeneca. Останньою країною, яка вдалася до цього заходу, є Канада. Там щеплення англо-шведським препаратом можуть зробити люди, яким менше 55 років. За даними канадських фахівців, імовірність тромбозу у тих, хто отримав щеплення препаратом AstraZeneca становить 1 до 100 тисяч. Раніше вважалося, що такий ефект спостерігався в одному з мільйона випадків.

Незважаючи на повідомлення про часті тромбози, розробники вакцини стверджують, що шкоди вакцина не несе. У компанії підкреслили, що вивчення здоров'я понад 17 мільйонів осіб після вакцинації показало відсутність підвищеного ризику виникнення емболії легеневої артерії, тромбозу глибоких вен або тромбоцитопенії.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»