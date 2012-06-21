Україна отримала 150 доз протиботулінічного імуноглобуліну та 200 доз імуноглобуліну проти правця. Ліки європейського виробництва від небезпечних хвороб Міністерству охорони здоров’я передав Міжнародний комітет Червоного Хреста в Україні. Надана у вигляді гуманітарної допомоги кількість ліків повністю задовольнить потреби населення на півроку.
МОЗ, повідомляє його прес-служба, працює над внесенням закупівлі медикаментів для лікування хворих на небезпечні інфекційні захворювання, супроводжувані високим рівнем смертності (дифтерії, правця, сказу, ботулізму, малярії) до централізованих державних закупівель уже цьогоріч. Для цього підготовлено розрахунки до бюджетної програми закупівлі медикаментів. Централізована закупівля таких ліків стане можливою після внесення змін до державного бюджету на 2017 рік.
Сироватки зберігаються на спеціалізованому складі ДП «Укрвакцина» Міністерства охорони здоров’я. У разі потреби їх надаватимуть у найкоротші строки. Докладну інструкцію з отримання імуноглобулінів буде розіслано в регіони найближчими днями.