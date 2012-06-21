Міжнародний Комітет Червоного Хреста сприяє облаштуванню медичної допомоги дітям у Станиці Луганській. У прифронтовому Станично-Луганському районі нині кількість дитячого населення перевищує 6,5 тисячі. Але до цієї цифри треба додати дітей, яких батьки привозять через КПВВ з території, що тимчасово не підконтрольна Україні.
«Ще додалося багато дітей переселенців. Їхні батьки в нас реєструються, бо, як я зрозуміла, дуже важко купувати якісну вакцину на тій території», — розповідає головний лікар Станично-Луганської районної лікарні Світлана Семененко.
Щоправда, донедавна приміщення дитячого інфекційного відділення та дитячої консультації потребували ремонту. І роботи було проведено завдяки допомозі Міжнародного Комітету Червоного Хреста. У лікарні замінили батареї, підлогу, вікна; відремонтували туалети й закупили нові меблі. Відремонтували і кабінет для щеплень.
«Наша районна лікарня отримала від Червоного Хреста допомогу більш ніж на 2 мільйони гривень», — підкреслює заступниця голови Станично-Луганської райдержадміністрації Ірина Костан. За її словами, раз на три місяці лікарня отримує від МКЧХ ліки для пацієнтів із хронічними захворюваннями. Їх передають безплатно за призначенням лікаря. І це істотна допомога для кожної вразливої родини.
Іванка МІЩЕНКО
для «Урядового кур’єра»