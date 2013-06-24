У першому кварталі 2026 року Україна експортувала 15,5 млн тонн аграрної продукції на загальну суму 6,3 млрд доларів. Частка агропродукції в загальному експорті становить 62%, що підтверджує виняткову роль сектору у формуванні валютної виручки держави.

Головна тенденція кварталу — зростання вартості експорту за майже незмінних фізичних обсягів. У річному вимірі обсяг поставок зріс лише на 1,2%, а експортна виручка — на 8,3%, або на 482 млн доларів. Важливо, що цього результату досягнуто не за рахунок зовнішньої цінової кон’юнктури: індекс продовольчих цін ФАО зріс лише на 1%. Головним чинником стали внутрішні структурні зміни — передусім збільшення частки продукції з доданою вартістю.

«Ми бачимо чіткий тренд: Україна поступово відходить від моделі сировинного експорту і нарощує постачання продукції переробки. Це дає змогу отримувати більшу валютну виручку навіть за стабільних обсягів. Наше завдання — закріпити цю тенденцію через розвиток переробки та розширення доступу до зовнішніх ринків», — наголосив заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства Тарас Висоцький.

Географія експорту залишається стабільною: країни ЄС забезпечили 49% постачання, регіон MENA (Близький Схід і Північна Африка) — 20%, Туреччина — 12%, інші країни — 18%. Туреччина істотно посилила свої позиції: її частка зросла з 9% до 12%, а обсяг експорту у грошовому вимірі збільшився на 242 млн доларів.

Структура експорту залишається концентрованою: п’ять товарних категорій забезпечили 68% виручки, десять — 81%. Лідерами залишаються кукурудза, соняшникова олія та пшениця. Кукурудза показала зростання і у фізичному (+18%), і у грошовому (+17%) вимірі значною мірою завдяки активному попиту Туреччини. Соняшникова олія продемонструвала приріст виручки на 20% за мінімального збільшення обсягів (+3%).

Однак експорт пшениці скоротився на 35% передусім через рекордний урожай у країнах ЄС. Найбільше падіння зафіксовано на європейському напрямку (–82%). Втім у межах кварталу простежується відновлення: експорт зріс із 536 тис. тонн у січні до 869 тис. тонн у березні (+62%), що створює передумови для повного використання квоти ЄС 2026 року.

Окремо варто відзначити трансформацію експорту олійних культур. Через стимулювання внутрішньої переробки скорочується експорт сировини та зростає частка продуктів перероблення. Зокрема, в сегменті сої менше скорочення продемонстрували саме продукти переробки (макуха та олія), ніж сирі боби. У ріпаковому сегменті зміни ще більш показові: експорт ріпакової олії зріс більш ніж утридцятеро порівняно з аналогічним періодом торік.

Загалом підсумки першого кварталу 2026 року свідчать про якісні зміни в агроекспорті: Україна поступово переходить від експорту сировини до продукції з вищою доданою вартістю. Уряд і надалі працюватиме над розширенням торговельних можливостей та підтримкою переробної галузі, головної умови для сталого зростання економіки.

Джерело:

Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства