У жовтні міжнародні резерви України зросли на 0,5%, або на 98 мільйонів доларів, — до еквівалента 18,736 мільярда американських доларів. За інформацією Нацбанку, показник резервів на початок листопада на 21% перевищує рівень на початок цього року і третій місяць поспіль оновлює максимум від початку 2014 року.
Зростання резервів у жовтні зумовлене надходженнями на користь уряду на 185,3 мільйона доларів і від операцій на внутрішньому ринку на 100 мільйонів у цьому еквіваленті. Водночас в жовтні 147,2 мільйона доларів із резервів було спрямовано на валютні інтервенції. Ще 30,9 мільйона доларів — на боргові платежі уряду в іноземній валюті. Станом на 1 листопада, повідомляє УНІАН, обсяг резервів покриває 3,7 місяця майбутнього імпорту і достатній для виконання зобов’язань України й проведення поточних операцій.
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