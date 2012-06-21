Днями з Вінниці відправили майже 12 тонн гуманітарного вантажу українським військовим у зону ООС. Це медичні засоби, які надійшли з американського міста-побратима Бірмінгема, а також продукти харчування й необхідні речі, які зібрали небайдужі вінничани.
Жителі міста Бірмінгема з 2014 року передають медикаменти українським військовим. Цього разу вони надіслали перев’язувальний матеріал, шприци, медичні системи, фіксатори в разі перелому ноги з кровоспинним ефектом, шини для трахеотомії, спеціальні губки для оброблення місця хірургічного втручання в польових умовах, кровоспинні матеріали та інше.
За словами начальника відділу з питань надзвичайних ситуацій, мобілізаційної та оборонної роботи міської ради Олега Парфілова, за таку гуманітарну допомогу військові лікарі дуже вдячні. А разом з медичними засобами вінничани повезли в зону ООС 5500 штук вареників, молоко, яблука, майонез, фруктові соки, калину та інші продукти харчування. Наприклад, парафіяни ПЦУ передали військовим 125 кілограмів сала та 150 кілограмів оселедців. У вантажі також взуття, утеплювачі, запчастини для автомобілів.
«Традиційно Вінницька міська рада спільно з комунальним підприємством «Муніципальна варта», вінницькими й калинівськими волонтерами відправляє на схід гуманітарну допомогу. Цього разу захисникам повезли подарунки від вихованців дитячих садочків міста, працівників міської ради та комунальних підприємств, а ще 30 маскувальних сіток, які сплели учні вінницьких та калинівських шкіл», — зазначив він.