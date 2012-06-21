Три мішки борошна, центнер картоплі й 70 кілограмів капусти знадобилося небайдужим рівнянам, щоб зліпити 2 тисячі вареників для українських військових.
Традиційно дійство відбувається в Рівненському вищому професійному училищі ресторанного сервісу і торгівлі в переддень Андрія, щоб до свята встигнути доставити їх на передову. «Ми разом із дітьми урочисто вдягнули вишиванки, взяли із собою внутрішній спокій і долучилися до процесу. Треба ж привчати малих до наших традицій», — киває на трирічного сина та п’ятирічну дочку пані Наталя Максимчук. «Вареники на Андрія актуальні незалежно від того, ліплять їх на вечорниці чи на війну, — долучається директор училища Віктор Рудик. — З вірою, що війна скоро закінчиться, приправляємо шкварками й посилаємо нашим захисникам смачний привіт». На нього на передовій уже чекають: кому ж не хочеться скуштувати улюбленої домашньої страви? До слова, такий пункт небайдужості, де ліплять вареники, в Рівному не один.