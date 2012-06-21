Уже не перший рік поспішають порадувати наших захисників варениками небайдужі рівняни: як і годиться, на Андрія. Тож у переддень свята, яке відкриває цикл зимових новорічних, люди різного віку та професій збираються за покликом своїх сердець. Щоб наліпити більше вареників із різноманітними начинками і передати на передову ще й тепло своїх сердець та нестримне бажання завершення війни.
— Організатори акції, яку ми назвали «Волонтерські вареники», — доценти Національного університету водного господарства та природокористування Наталія Позняковська та Олеся Міклуха, — розповідає рівнянка Лариса Міхай. — Ми ж із подругами залюбки приєдналися до неї. Знаєте, в англійців є такий вислів: unifying essence — сутність, що об’єднує. Так ось, нас об’єднує бажання подарувати нашим хлопцям домашню радість.
Лави тих, хто зголошується наліпити вареників з любов’ю, щороку поповнюються. Нині всі охочі робили це на базі училища ресторанного сервісу і торгівлі, директор якого Віктор Рудик залюбки надав спеціалізоване приміщення і сам долучився до доброї справи.