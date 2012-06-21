Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
Пивну аферу у місті Шостка Сумської області викрили співробітники оперативного та слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області під процесуальним керівництвом прокуратури області.
Як повідомила прес-служба відомства, у ході досудового розслідування у кримінальному провадженні за ч.2 ст.204 КК України встановлено, що порушники завозили сировину невідомого походження, виготовляли пиво, розливали у кеги під тиском та реалізовували через торгівельні заклади. Звісно, що акцизного податку ніхто і не думав сплачувати.
Правоохоронці виявили та вилучили незаконно виготовлене пиво, сировину, обладнання - холодильну камеру, охолоджувач, варний чан, кеги, ємкості з нержавіючої сталі загальною вартістю понад мільйон гривень.
Триває досудове розслідування.