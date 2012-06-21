Олег ГРОМОВ,
«Урядовий кур’єр»
Найближчим часом бензин та дизельне пальне в нашій країні можуть подорожчати. Такої думки притримується експерт консалтингової групи «А-95» Сергій Куюн. Зокрема, вартість літра пального може зрости на 50 копійок.
За його словами, пояснити це можна тим, що, приміром, бензин марки А-92 у гуртових поставках коштує дорожче, ніж дизельне пальне. Але в роздріб, тобто безпосередньо на автозаправках, їхні ціни стають однаковими. Таким чином, саме цей чинник може стати ключовим щодо збільшення вартості різних марок бензину.
Експерт також прогнозує, що до кінця цього тижня ціни на автомобільний газ залишатимуться сталими.
За інформацією сайту minfin.com.ua, станом на 1 липня 2020 року, середні ціни на бензин марки А-95 в Україні були на рівні 23,55 гривень за літр і порівняно з кінцем червня зросли до 0,2%. Вартість літра бензину А-92 наблизилася до 22,15 гривень, що було на 0,07% вище за показники кінця червня. Дизельне пальне коштувало 21,1 гривень за літр і практично не змінювалося в ціні.
Однак нагадаємо, що впродовж минулих вихідних та святкових днів (27––29 червня) вартість бензину на автозаправних станціях України в середньому збільшилася на 10 копійок за літр. А вартість дизельного пального порівняно з 25––26 червня зросла на 17 копійок за літр.