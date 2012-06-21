Роздрібна вартість бензину і дизельного пального багатьох мережах АЗС протягом 14—16 жовтня зросла в середньому на 20—60 коп. за літр, повідомив УНІАН аналітик консалтингової компанії UPECO, що спеціалізується на ринках енергоносіїв, Олександр Сіренко.
За інформацією UPECO, в мережі АЗС Amic Energy бензин марки А-92 подорожчав на 20 коп. за літр, до 26,69 грн за літр, а дизпальне зросло в ціні на 50 коп. за літр — до 25,49 грн за літр і 26,49 грн за літр (дизпальне преміум класу).
Також наголошується, що на АЗС ОККО і SOCAR всі види палива подорожчали на 50 коп. за літр. На сьогодні бензин А-92 у цих мережах коштує 27,49 грн за літр, А-95 — 28,49 грн за літр, А-95 преміум — 29,49 грн за літр, дизельне пальне — 25,99 грн за літр і дизпальне преміям — 26,99 грн за літр.
Згідно з повідомленням, ціни підвищилися і в інших мережах АЗС, зокрема й у столичній мережі KLO і регіональних компаніях.
За словами пана Сіренка, таке зростання цін зумовлене високою вартістю нафтопродуктів на європейському ринку, а також зниженням курсу гривні.
«Протягом місяця нафта не опускалася нижче 55 дол. за барель, котирування на бензин і дизельне пальне також залишаються високими — вище 540 дол. за тонну. А гривня знову втрачає позиції. За останній місяць офіційний курс гривні знизився з 26,2 грн за дол., до 26,5 грн за дол.», — сказав він.