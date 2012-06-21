Роман КИРЕЙ,
«Урядовий кур’єр»
За надані в користування земельні ділянки на території Черкащини власники паїв уже отримали нинішнього року 2 млрд. 122 млн. грн., що становить 80,43% від загальної нарахованої суми. Усього за підсумками року орендарі паїв, відповідно до укладених договорів, мають виплатити людям 2 млрд. 638 млн. грн.
Як повідомили у прес-службі головного управління Держгеокадастру в області, найвища вартість оренди гектара землі в Корсунь-Шевченківському (4130 грн.), Городищенському (4126 грн.), Золотоніському (4090 грн.), Драбівському (4075 грн.) і Катеринопільському (4034) районах. Найменше платять у Чигиринському (2079 грн.), Монастирищенському (2433 грн.) та Смілянському (2437 грн.).
Середній розмір орендної плати за земельні паї на Черкащині нині становить 3373 грн. за гектар, або 8,24% від нормативної грошової оцінки земель, переданих в оренду. За підсумками минулого року в Черкаській області за гектар орендованої землі в середньому платили 2962 грн., а 2016 року — 2253 грн.