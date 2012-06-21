Експерти прогнозують, що у зв'язку зі зниженням цього року врожайності соняшнику, Україна в поточному 2017—2018 маркетингового року (МР, серпень 2017 — вересень 2018) скоротить об'єми переробки насіння та експорту соняшникової олії, що може призвести до зростання цін на цей продукт. Про це повідомила прес-служба консалтингового агентства «УкрАгроКонсалт».
«Враховуючи поточну ситуацію, УкрАгроКонсалт очікує скорочення обсягів виробництва як насіння соняшнику, так і соняшникової олії і, як наслідок, зниження експортного потенціалу ринку соняшникової олії, що стане чинником зростання цін на сировину і продукти переробки», — йдеться в повідомленні.
За даними аналітиків, посівні площі під соняшником в Україні в 2017 році залишилися на рівні минулого року і становили 6,4 млн га. Однак на початку збиральної кампанії поточного року врожайність соняшнику була на 35% нижче торішньої, а до початку жовтня — на 12% нижче 2016 року.
З цієї причини експерти побоюються дефіциту соняшнику на українському ринку.
Об'єднання підприємств з виробництва та переробки рослинних масел і жирів «Укроліяпром» також прогнозує значне скорочення врожаю соняшнику через складні погодні умови і не дає точної оцінки очікуваних обсягів виробництва олії.
У зв'язку з цим експерти пропонують переробникам звертати більше уваги на такі культури, як соя, ріпак і льон з метою максимального завантаження потужностей.