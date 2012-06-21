«Випив — за кермо не сідай», — цей слоган, який навіть за простою житейською логікою мав би стати безперечним гаслом усіх водіїв, на практиці вони нерідко забувають. Ось кілька рядків лише з одного з повідомлень Нацполіції: «На Закарпатті за добу трапилося аж три аварії за участі п’яних водіїв, всі вони втекли з місця пригоди. Також зафіксовано, що закарпатець віз дітей з 3,2 проміле алкоголю в крові».

Як зупинити хвилю п’яних аварій? Можливо, найкраще покарання — гривнею? Нещодавно група народних обранців зареєструвала у Верховній Раді законопроект № 6679, яким пропонується дещо змінити принципи стягнень за водіння у нетверезому стані й посилити контроль на дорогах.