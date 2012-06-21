Проєкт Меморандуму про взаєморозуміння з урегулювання проблемних питань у галузі відновлювальної енергетики в Україні було обговорено під час другої зустрічі Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля з представниками компаній, що працюють у цьому напрямі.
Сторонам вдалося максимально зблизити позиції уряду, Міністерства енергетики та захисту довкілля й виробників ВДЕ, запевняє департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів.
Чиста енергія, на думку глави уряду, має розвиватися й поступово переходити до ринкових умов. Але саме сьогодні, в період кризи в енергетичній сфері, країна не може собі дозволити мати найдорожчу зелену енергію в Європі. «Питання в ціні. Ми не можемо в країні, де такий рівень бідності, мати найдорожчу в Європі зелену енергію. Ми всі в одному човні. Не може бути такого, що країна втрачає, бюджет втрачає, а ми платимо підвищену ціну за зелену енергетику. Ми не хочемо обмежувати інвестиції, ми хочемо розуміти вартість цієї енергії. Це відповідально перед країною», – зауважив Денис Шмигаль.
За результатами зустрічі сторони дійшли згоди про доопрацювання Меморандуму Міністерством енергетики та захисту довкілля у найкоротші строки. Вже в понеділок, 18 травня, під час підсумкової зустрічі передбачено узгодити остаточну версію документа.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»