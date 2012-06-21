Досі звертаєтеся до банку в надії швидко взяти кредит? Тоді вам краще звернутися до онлайн-кредитора «Ваша Готівочка», і вже через 15 хвилин ви отримаєте гроші на банківську картку.

Якщо вам терміново потрібні гроші на нетривалий термін, проте ви не хочете йти до банку та оформлювати кредит на довгий строк, тоді скористайтеся онлайн-кредитуванням. Це просто та зручно, особливо, з компанією «Ваша Готівочка».

«Ваша Готівочка» — зручний сервіс миттєвого онлайн-кредитування

Сучасне життя задає людям динамічний ритм, тому вони намагаються вирішувати будь-які питання якомога швидше. Особливо, якщо це пов’язано з фінансами. Добре, що мікрокредитування може задовольнити цю потребу, дозволяючи швидко отримати гроші в борг.

Що може вирішити швидкий кредит онлайн?

Кредит онлайн у «Ваша Готівочка видається на будь-які потреби. Компанія пропонує комфортне та швидке вирішення фінансових негараздів, адже не ставить клієнтам зайвих запитань під час оформлення та не перевіряє їх кредитну історію. Вона миттєво надає кредит онлайн на суму від 200 до 7000 гривень, щоб кожен клієн мав змогу покрити термінові потреби, такі як:

♦ Покупки. Якщо вам потрібно придбати якусь річ або ви знайшли гарні знижки, то навіщо відмовляти у необхідному? Просто позичте кошти у «Ваша Готівочка».

♦ Медична допомога. Негайно потрібно пройти обстеження або розпочати курс лікування? Нехтувати здоров’ям не варто, тим паче, покрити екстрені витрати можна за допомогою кредитування.

♦ Святкові події. Наближається важлива подія? Оформляйте кредит онлайн та за мить отримуйте кошти на підготовку до нього.

♦ Ремонт. Якщо трапилася халепа — зламалася автівка або техніка, то завдяки онлайн-кредитуванню вдасться оперативно отримати гроші на ремонт.

Можна навести ще цілу низку прикладів, коли саме онлайн позика здатна врятувати. Проте краще ознайомитися з умовами кредитування та дізнатися, як отримати позику на картку.

Оформити кредит онлайн — зручне рішення для кожного

Українці дуже активно користуються послугою кредит онлайн, адже вона зручна, проста, швидка, а в компанії «Ваша Готівочка» ще й безвідсоткова (плата за користуванням першим кредитом 0%).

Кредит під 0% — безстрокова акція для нових клієнтів МФО. Завдяки цій умові, можна взяти кредит онлайн на 16 днів та користуватися коштами безвідсотково. За бажанням можна буде навіть здійснити пролонгацію, але після продовження кредитного періоду відсоткова ставка буде нараховуватися у розмірі 2% в день від загальної суми. Отже, в цій компанії клієнтам надають змогу користуватися грошима на вигідних умовах впродовж комфортного періоду.

Кому обов’язково схвалять кредит онлайн та як отримати гроші?

У компанії «Ваша Готівочка» оформити позику онлайн може будь-яка людина, яка заповнить онлайн-заявку на сайті МФО. Отримати гроші можна за 15 хвилин. Правила оформлення прості та зрозумілі, а саме:

♦ вік має бути в межах від 18 до 70 років;

♦ документи: паспорт та ІПН громадянина України;

♦ наявність банківської карти будь-якого банку нашої країни.

Особисту інформацію потрібно коректно та правдиво вказати у заявці, після чого компанія її розгляне та перекаже кошти за вказаними реквізитами. Коли позичальник отримує кредит онлайн, він може розпоряджатися вже своїми грошима як завгодно. Пам’ятайте, завжди є можливість розраховувати на миттєву фінансову допомогу, адже «Ваша Готівочка» завжди поруч!

Які переваги надає обслуговування в «Ваша Готівочка»?

Зараз онлайн-кредитування є високо затребуваним фінансовим продуктом серед українців. Більшість людей вже скористалися ним, а деякі лише знайомляться. Сервіс із надання онлайн-кредитів від компанії «Ваша Готівочка» пропонує вигідне кредитування всім громадянам України, що досягли повноліття та віку 70 років.

Відмінність між онлайн та банківським кредитуванням полягає в тому, що перший варіант дозволяє отримати кошти в режимі 24/7. Крім цього, позичальників не торкаються бюрократичні вимоги, питання пошуку поручителів та перевірка кредитної історії, а відсоткова ставка під час отримання першого кредиту – 0%.

Звертаючись у «Ваша Готівочка», ви отримаєте право самостійно вибрати умови кредитування та зможете:

♦ позичити будь-яку суму від 200 до 7000 гривень;

♦ користуватися фінансами впродовж 16 днів.

За бажанням, погасити кредит можна буде достроково або перенести погашення на пізніший термін (пролонгація допускається ще на 16 днів). Отримати гроші на картку можна не просто в день звернення, а вже через 15 хвилин після оформлення заявки. Для цього не потрібно збирати купу документів, оскільки заявка заповнюється за наявності паспорта та ІПН. Навіть довідка про доходи не знадобиться.

Онлайн-кредитування дозволяє заощаджувати час на зверненні до відділення компанії та оформляти заявку на кредит з мобільного або з комп’ютера. Розпоряджатися кредитними коштами можна як завгодно: компанія не задає зайвих запитань і, тим паче, не запитує мету отримання кредиту. Тож завдяки цьому кредитору абсолютно кожній людині вдасться владнати свої нагальні питання.

На нашому сайті можна оформити позику не лише на картку, а також готівкою. Щоб це зробити, необхідно додатково вказати у заявці, що бажаєте отримати готівку. Перегляньте інтерактивну карту відділень компанії та час їх роботи, і виберіть те місце, куди буде зручніше за все звернутися.