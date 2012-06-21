Учора набули чинності нові американські санкції проти Росії. Їх було запроваджено через застосування спецслужбами РФ забороненого газу «новічок» під час замаху на життя російського екс-шпигуна Сергія Скрипаля у Великій Британії. Санкції запроваджено відповідно до закону від 1991 року щодо боротьби з хімічною та біологічною зброєю. Термін їхньої чинності — щонайменше рік, повідомляє DW.
Проте Держдеп з огляду на інтереси нацбезпеки частково відмовився від визначених законом санкцій. Зокрема, замість припинення будь-якої допомоги Росії, «крім термінової гуманітарної, харчових та інших сільськогосподарських продуктів», Держдеп запровадив санкції на продаж і фінансування продажу зброї до Росії. США припинять видавати ліцензії на деякі російські товари за винятком необхідних для співпраці в космічній галузі та гарантування безпеки польотів цивільної авіації. Жодна американська установа відтепер не надаватиме Росії кредитів, кредитної гарантії та іншої фінансової підтримки.