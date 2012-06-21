Американський спортивний телеканал ESPN опублікував свій рейтинг найкращих боксерів світу. Зауважимо, що список формувався на основі думки експертів, яким було запропоновано назвати кращого з кращих боксера, незалежно від його вагової категорії.
Так, відповідно до підсумкових результатів, найкращим виявився український чемпіон за версією WBO у другій напівлегкій вазі (до 59 кілограмів) Василь Ломаченко.
Компанію у трійці лідерів йому склали володар трьох чемпіонських поясів у середній вазі (до 72,6 кілограма) казах Геннадій Головкін і абсолютний чемпіон світ у першій напівсередній ваговій категорії (до 63,5 кілограма) американець Теренс Кроуфорд.