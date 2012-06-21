Чемпіона світу за версією WBO у другій напівлегкій вазі українського боксера Василя Ломаченка визнано головним переможцем року. За версією BoxingScene, у 2017 році українець обійшов Ентоні Джошуа і Теренса Кроуфорда. Журналіст авторитетного видання Майкл Розенталь зазначив, що Ломаченко поєднує найкращі характеристики таких боксерів, як Менні Пак’яо (59-7-2, 38 KO) і Флойд Мейвезер-молодший (50-0, 27 КО).
«Василь Ломаченко може бути Мейвезером і Пак’яо в одній особі. Усі захоплюються навичками дворазового олімпійського чемпіона, особливо його ногами. Він майже завжди перебуває в потрібному місці в потрібний час. Його здатність вдарити і не пропустити повторює традиції Мейвезера, хоч їхні стилі різні. Хоч у нього немає ударної сили Пак’яо, його здатність методично завдавати важких ударів, здається, поглинає душі його опонентів. Останні чотири суперники здавалися у своїх кутках.
Мейвезер також доводив опонентів до розгубленого стану, але сценарій його боїв став настільки повторюваним, що вони перестали бути цікавими, особливо наприкінці його кар’єри. Маю сумніви, що Ломаченко коли-небудь наблизиться до здатності Мейвезера або Пак’яо заробляти, однак з точки зору боксу він починає досягати їхнього стилю», — цитує відомого оглядача XSPORT.
Раніше Василя Ломаченка визнали кращим боксером світу 2017 року ESPN, Fightnews, Boxing News 24.
Днями вперше після перемоги над кубинцем Гільєрмо Рігондо він дав прес-конференцію в українській столиці. 29-річний боксер провів автограф-сесію й поспілкувався з уболівальниками.
До речі, нещодавно Василь Ломаченко звернувся до фанатів із проханням допомоги обрати наступного суперника. На своїй сторінці у Twitter український боксер відкрив голосування, яке триватиме до 30 грудня. Він виокремив чотирьох головних кандидатів: чемпіона WBC у другій напівлегкій вазі Мігеля Берчельта, протеже Флойда Мейвейзера Джервонта Девіса, чемпіона WBC у легкій вазі Майкі Гарсію і чемпіона WBA у легкій вазі Хорхе Лінареса. Тож далі буде…
Ганна РОМАШКО
для «Урядового кур’єра»