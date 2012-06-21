Чемпіон світу за версією WBO у другій напівлегкій вазі Василь Ломаченко (10-1, 8 КО) отримав нагороду імені Мухаммеда Алі в номінації "International Fighter of the Year" від Ring 8, повідомляє УНН з посиланням на сайт ring8ny і сторінку менеджера боксера Егіса Клімаса в Instagram.
Трофей вручили Василю Ломаченку на спеціальному вечері, що відбувся у Нью-Йорку.
Нагадаємо, що Василь Ломаченко піднявся на другий рядок незалежного комп’ютерного рейтингу кращих боксерів світу незалежно від вагової категорії, повідомляє портал BoxRec.
Після перемоги українця технічним нокаутом над кубинцем Гільєрмо Рігондо авторитетний ресурс поліпшив рейтинг Василя до 861 пункту. Українець обійшов Геннадія Головкіна і Теренса Кроуфорда й опинився позаду Сауля Альвареса, який провів уп’ятеро більше професіональних боїв.
«Рігондо боксер топ-рівня. Він король, але у своїй ваговій категорії. Це не велика перемога для мене, так як він з іншої ваги. Що далі? Я готовий до будь-яких випробувань, а імена суперників зазвичай називає мій промоутер Боб Арум», — прокоментував Василь те, що сталося в рингу легендарної арени Madison Square Garden в Нью-Йорк. А Боб Арум уже розповів про найближчі плани Ломаченка: «Тепер він перейде в легку вагу, і ми кинемо виклик чемпіону WBA Хорхе Лінаресу. Або ж ми кинемо виклик Майкі Гарсії. Вони хороші боксери, але Ломаченко особливий. Ви більше ніде такого не побачите… Можливо, Ломаченко перейде в першу напівсередню вагу. Він зробить те, що зробив з Рігондо, з будь-яким суперником...».