На кінець минулого тижня українцям було видано 15 353 ваучери на освіту. З них 3200 отримали внутрішньо переміщені особи (2327 жінок та 873 чоловіки). Про це йшлося на міжвідомчій нараді з питань працевлаштування та професійного навчання ВПО, яка відбулася під головуванням віцепрем’єр-міністра — міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірини Верещук.

Учасники наради обговорили програму ваучерів на навчання, за якою визначені категорії громадян мають право безплатно пройти навчання в закладах освіти. Зокрема, перепідготовку за робітничою професією, підготовку за спеціальністю для здобуття ступеня магістра або магістра за іншою спеціальністю, спеціалізацію чи підвищення кваліфікації. Нині визначено 124 професії та спеціальності, за якими можна навчатися за ваучерами. Найпопулярніша спеціальність серед внутрішніх переселенців — психологія.

До найбільш затребуваних спеціальностей і професій, які ВПО опановують за ваучерами, входять: соціальна робота, медсестринство та дошкільна освіта; водій автотранспортних засобів; будівництво та цивільна інженерія; агрономія; електроенергетика, електротехніка й електромеханіка; підприємництво і торгівля; кухар.

Серед іншого учасники наради обговорили проєкти урядових актів з питань працевлаштування ВПО. Зокрема йшлося про можливе збільшення розміру оплати праці за виконання робіт в межах урядового проєкту «Армія відновлення» до 1,5 мінімальної зар­плати.

Розглядали нормативні зміни з розширення можливостей ВПО на отримання ваучера на навчання. Ідеться про ваучери на безоплатну перепідготовку чи підвищення кваліфікації. Зокрема, розглядали можливість подачі заявки на ваучер через «Дію».

Предметом обговорення стало можливе збільшення періоду випл’ати компенсації роботодавцям за працевлаштування внутрішніх переселенців, повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.