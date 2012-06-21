На чемпіонаті України серед ДЮСШ, СДЮШОР, закладів спеціалізованої освіти спортивного профілю із специфічними умовами навчання з важкої атлетики область представляли 23 спортсмени.
Як повідомляє обласний департамент у справах молоді і спорту, луганчани завоювали на чемпіонаті України серед юнаків та дівчат до 17 років 11 нагород, до того ж більшість (шість медалей) – золоті.
Крім цього, на цій першості у загальнокомандному заліку команда дівчат Луганської області посіла І місце, а юнаків – ІІ загальнокомандне місце.
Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур'єра»