дівчина з Луганщини підкорила поважне журі. Фото надане департаментом у справах молоді і спорту Луганської ОДА

На чемпіонаті України серед ДЮСШ, СДЮШОР, закладів спеціалізованої освіти спортивного профілю із специфічними умовами навчання з важкої атлетики область представляли 23 спортсмени.

Як повідомляє обласний департамент у справах молоді і спорту, луганчани завоювали на чемпіонаті України серед юнаків та дівчат до 17 років 11 нагород, до того ж більшість (шість медалей) – золоті.
Крім цього, на цій першості у загальнокомандному заліку команда дівчат Луганської області посіла І місце, а юнаків – ІІ загальнокомандне місце.

Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур'єра»